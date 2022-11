Premium Het beste van De Telegraaf

DE KWESTIE: WOLVEN ’Wolf in Nederland is complete mislukking’

Door Seger baron van Voorst tot Voorst Kopieer naar clipboard

Het is een complete mislukking, die wolf in Nederland. De dooddoener is dat de wolf goed is voor de biodiversiteit. Niemand heeft mij tot nu toe kunnen uitleggen wat aan die biodiversiteit is verbeterd door de wolf. Er is maar één soort bijgekomen op de biodiversiteitsladder en die soort is de ondergang van vele andere soorten. Dat begint bij grazers. Doordat die ophouden te grazen in de open gebieden, lopen die gebieden vol met bomen en gaan andere soorten die in die open gebieden leven, zowel flora als fauna, verloren. Dat is heel ernstig.