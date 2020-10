De dames van de receptie hadden al hun medewerking verleend toen een zus van mij als verrassing alvast een boeket en bakje fruit in het huisje wilde zetten. Een paar dagen later sprak het personeel mijn man aan waarom hij die ochtend alleen met de hond liep. Hij gaf aan dat ik last had van bijwerkingen. Toen we ’s middags toch nog samen een rondje om konden, werden we teruggeroepen. Hadden ze een groot boeket voor me gekocht als opstekertje. Die mensen leven echt met je mee. Helemaal te gek.

A. Schaeffer, Hooge Mierde

