Uitslag stelling: ’Toekomst PvdT onzeker’

De reacties op het ontstaan van de nieuwe partij zijn dan ook overwegend negatief. ,,Hoe kun je zo'n verzameling plucheplakkers en ruziezoekers serieus nemen?”, klinkt het. Iemand anders schrijft: ,,'Partij van de plucheplakkers' was een betere titel geweest.” Toch zijn er ook enkelen die de nieuwe combinatie wel een kans gunnen. ,,Ervaren mensen. En als ze een goed programma hebben, dan zou het best kunnen werken."

Met de nieuwe partij met Krol (voorheen 50Plus), Otten (voorheen Forum voor Democratie) en Van Kooten (voorheen Partij voor de Dieren) zitten er volgens een overgrote meerderheid te veel partijen in de Tweede Kamer. Veruit de meesten vinden dat de uitdrukking ’zetelroof’ van toepassing is op het drietal.

Veel deelnemers vinden dan ook dat Tweede Kamerleden die uit de partij stappen, hun zetel moeten inleveren. Zij pleiten voor een verbod op zetelroof. Een van hen: ,,Je tekent voor vier jaar bij een partij, blijf daar dan ook bij.” Iemand anders: ,,Een zetel behoort een partij toe, niet aan het Tweede Kamerlid.” Weer een ander: ,,Kiezers hebben op hen gestemd bij de vorige verkiezingen en die laten ze nu in de steek."

De meesten noemen de nieuwe partij links noch rechts. Zij kenschetsen de PvdT als een ’middenpartij’, of weten niet in welk hokje de politieke beweging thuishoort. Een overgrote meerderheid verwacht ook niet dat de PvdT een heldere toekomstvisie gaat krijgen. ,,Ze heten dan wel Partij voor de Toekomst, maar welke toekomst, daarover tasten we nog in het duister.” Een iemand voorziet al een snel einde: ,,Toekomst? Ik voorspel dat ze binnen de kortste keren weer rollebollend over straat gaan.”

Na het overstappen van Wybrand van Haga van VVD naar Forum voor Democratie heeft de coalitie geen meerderheid meer. Nu ’shopt’ het kabinet met voorstellen regelmatig bij de linkse partijen. De meesten denkt dat het kabinet straks bij de Partij voor de Toekomst ook steun gaat zoeken.

Henk Otten denkt dat de Partij voor de Toekomst met tien zetels bij de volgende verkiezingen hoog gaat scoren. Maar een tiende van de deelnemers denkt dat dit haalbaar is. Één van hen vindt het niet eerlijk: ,,Eigenlijk zouden dit drietal uit de Kamer moeten gaan en dan bij de volgende verkiezingen kijken hoeveel stemmen ze zouden kunnen binnenhalen.”Iemand anders voorspelt dat de nieuwe partij ’roemloos ten onder’ zal gaan.

Een grote meerderheid is voorstander van het invoeren van een kiesdrempel, zodat er minder kleine partijen in de Tweede Kamer komen te zitten. Verreweg de meesten denken dat er straks geen coalitie valt te vormen met drie partijen of minder. Een van de deelnemers schetst het volgende scenario: ,,Straks zijn er vier, vijf of misschien nog wel meer partijen nodig voor een kabinet. En dan nog heeft dat een marginale meerderheid. De vorming van dat kabinet gaat zo een eeuwigheid duren, met beleid dat kant noch wal raakt.” De meeste deelnemers zullen ook niet op een kleine partij stemmen.