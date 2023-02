’Leefbaarheid in het geding’

Bekijk ook: VVD vreest voor nog meer huizen statushouders

Tot en met 2030 wil minister Hugo de Jonge 900.000 huizen gaan bouwen. Dit alles vooral gebaseerd op het feit dat we nu al 400.000 huizen tekort komen en er de komende jaren bij ongewijzigd beleid nog een tsunami aan migranten onze kant op komt. Of we dat qua leefbaarheid van ons land aankunnen is allang geen issue meer. Die huizen moeten er gewoon komen al is de haalbaarheid nu al zeer discutabel. Wat er na 2030 gaat gebeuren is natuurlijk ongewis. Gaan we dan nog steeds plannen maken om 100.000 huizen per jaar te bouwen en hoe zal ons land er dan uit zien. Crux is dat er vanuit de politiek totaal geen visie wordt ontwikkeld hoe met deze situatie om te gaan. Het is puur opportunisme, het gebeurt ons allemaal en de politiek kijkt lijdzaam toe en verschuilt zich achter de EU.

Jan Pronk, Beverwijk