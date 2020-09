’Oudere zegelspaarders buitenspel gezet’

Mijn smartphone is niet in staat om de AH-zegels te scannen, krijg ik als melding op internet te zien. Dus als ik zou willen blijven sparen, moet ik een nieuwe smartphone kopen? Dat ben ik niet van plan omdat ik met mijn huidige telefoon nog heel goed kan bellen, internetten, appen, enz. Ik ben nog iemand die pas iets in de prullenbak gooit als het kapot is.

Het is juist de oudere generatie die de AH-zegels spaart en hier wordt absoluut geen rekening mee gehouden.

Pamela Zwart,

Loenen a/d Vecht