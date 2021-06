Uitslag Stelling: ’Oranje overschat zichzelf’

Een meerderheid van de deelnemers denkt wel dat spelen tegen Tsjechië de beste uitkomst is voor Nederland. Een respondent is echter bang dat Nederland aan zelfoverschatting lijdt. „We denken groot, maar in deze grootheidswaan onderschatten we tegenstanders, vooral als deze niet tot de meest tot de verbeelding sprekende voetballanden horen, zoals Tsjechië. Ook Duitsland had hier last van bij de wedstrijd Duitsland-Hongarije, waarbij het Duitse team ook bijna onderuitging.”

Mocht het zondag goed uitpakken voor Nederland, dan moet Oranje tegen Wales of Denemarken spelen. De meeste respondenten hopen erop dat Oranje dan tegen Wales moet spelen, in plaats van tegen Denemarken. Volgens een deelnemer maakt het niet uit: „Ze hebben al zeer veel geluk dat ze eerst Tsjechië treffen, en daarna Wales of Denemarken, maar ik denk niet dat ze het daarna gaan overleven.”

Twee derde vindt Nederland op het moment niet echt goed spelen. Ook denkt meer dan de helft niet dat Oranje niet ver gaat komen in het toernooi. Een reactie: „Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik heb nog geen topteam gezien. Wel geniet ik er elke keer van als Oranje wint.” Een andere respondent: „We moeten positief blijven denken. Als ze dit toernooi winnen, dan zou dat een bovenmenselijke prestatie zijn. Alle spelers -inclusief de trainer- zouden dan van mij een standbeeld mogen krijgen.” Verder merkt een aantal stemmers op vooral passie te missen bij de spelers van Oranje.

De meesten zijn niet te spreken over Frank de Boer als coach. Een kenner: „Wat we zien is tikkie opzij, tikkie naar voren, tikkie naar achteren, maar we willen eigenlijk een coach die veel meer aanvalt en dat doet hij niet.” En een analyse: „Nederland heeft echt de allerbeste spelers, maar lang niet het beste team. Dat komt door de coach, die de beste spelers op de bank laat zitten.”

De meeste deelnemers genieten op het moment wel van het voetbaltoernooi. Twee derde blijken echte liefhebbers. Zij kijken ook als Nederland niet speelt. Het maakt een stemmer dan ook niet uit of Nederland wint. Relativerend: „Het is zoals gebruikelijk een eindtoernooi met af en toe mooi voetbal.”

Tegen de achtergrond van het EK speelt zich verder nog een andere kwestie af. De UEFA verbood de Duitse organisatie het stadion in München uit te lichten in regenboogkleuren. De meeste respondenten vinden dat een slechte actie van de UEFA. Toch vindt een -zij het krappe meerderheid- het niet nodig dat voetballers zich duidelijker uitspreken tegen homodiscriminatie dan ze nu doen. Een respondent noemt de UEFA ’een slap zooitje’: ,,Iedereen moet zich kunnen uitspreken tegen die waanzinnige antihomowet.”

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat spelers zich niet moeten mengen in dit soort discussies. „Regenboogperikelen moeten er helemaal niet toe doen. Spelers zijn er om te voetballen.” Een andere reactie hierop: „Ga gewoon genieten van mooi voetbal en laat de spelers speler zijn en zich niet inlaten met politiek.”