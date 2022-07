Al langer klinkt er achter de schermen verwondering om houding VVD over Tata Steel

Premium Columns

Het klimaat en de blote dame tussen de ijsschotsen

Twitter is een aparte plek. Mensen botsen er makkelijker dan in de echte wereld. Er zijn ook verbindingen en er ontstaan vriendschappen die zich ook in de echte wereld voortzetten, maar de botsingen vallen het meest op. Dat is omdat ze zo veelvuldig voorkomen. Veel veelvuldiger dan op Moeder Aarde....