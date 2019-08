Actie in nikab: stunt met vrouwenleed

Met vakantie in Noorwegen kwam ik vrouwen met een nikab tegen. Bij de bakker, in musea, restaurants en winkels, in parken, op straat en op de boot: zichtbaar in de samenleving. Niet bepaald vrouwen die belemmerd leken in hun vrijheid, ofschoon Noorwegen al jaren een verbod op totale gezichtsbedekking kent. Dat verbod geldt voor bepaalde plekken, net zoals de Nederlandse ’boerkawet’. Het ontneemt zo te zien niemand haar religievrijheid. Maar hemel, wat een hysterie brak er in Nederland uit bij de introductie van de wet vorige week.