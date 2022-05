Uitslag stelling: ’Stop import uit Rusland’

Van de stemmers denkt 48 procent dat een olieboycot het juiste middel is om de Russische economie te raken. Volgens veel stemmers moet de EU nog verder gaan. „Gasboycot, steenkoolboycot, niets meer uit Rusland halen. Er moet geen cent meer naar Poetins oorlogsmachine.” Meer dan de helft vindt dat er ook een gasboycot moet komen. Een reactie: „Alles uit Rusland moet geboycot worden en er zou ook een verbod moeten komen op export van alles naar Rusland. Pas opheffen als ze uit de Oekraïne vertrokken zijn en aan herstelbetalingen zijn begonnen”.

Anderen pleiten voor een krachtige en verenigde internationale gemeenschap: „Zorgen dat Rusland niet verder uitbreidt. Een sterke NAVO is daarvoor nodig. En zoveel mogelijk sancties invoeren ook tegen bedrijven en personen om de oorlogsmachinerie van Poetin te stoppen”. Echter wordt het nog een uitdaging om de EU-lidstaten die tot dusverre fel tegen een olieboycot waren mee te krijgen, verwacht men. We moeten de economische gevolgen voor de Europese lidstaten namelijk niet onderschatten, wordt er veelal gesteld.

Bijna driekwart van de stemmers vreest dat de olieboycot voor hogere brandstofprijzen zal zorgen en Poetin juist extra inkomsten zal opleveren. Bovendien staan andere landen in de rij om olie en gas van Rusland af te nemen, zo denkt 83 procent van de deelnemers. „Europa komt in recessie en Poetin levert aan de rest van de wereld, dat is het enige wat je hiermee bereikt”, zegt een stemmer. Iemand anders denkt er net zo over: „Een boycot werkt alleen als alle landen meedoen. Afrika, China, India en Zuid-Amerika doen niet mee. Ophouden dus. De regering maakt ons straatarm met een oorlog waar wij in principe niets mee te maken hebben. De westerse bevolking is de grote verliezer”.

Driekwart vreest inderdaad dat de olieboycot duidelijk voelbaar zal zijn in de eigen portemonnee. Velen maken zich zorgen: „De kosten voor de producten gaan nog meer oplopen”. En: „Door deze boycot, afgedwongen door de Amerikanen die zich overal mee bemoeien, zullen de Nederlandse werkende belastingbetalers de dupe worden”. Een ander zegt: „Het zal weinig effect hebben voor Rusland maar het leven in Nederland wordt onbetaalbaar. Steeds meer mensen raken in de problemen. Om naar je werk te kunnen heb je een auto nodig maar de hoge benzine kosten worden niet vergoed. Ook je huis verwarmen is noodzakelijk en eten moet je ook”.

Een minderheid vindt dit van secundair belang: „Immoreel om Poetin zijn gang te laten gaan om onze portemonnee te sparen”, vindt een stemmer.

Anderen vinden een boycot van alleen Russisch gas hypocriet. „We halen ook olie uit het Midden-Oosten waar ook hele foute dingen gebeuren. Er wordt ook gewoon handel gedreven met heel veel andere landen met foute totalitaire regimes die geen haar beter zijn.” Een deelnemer denkt hier net zo over en vraagt zich af: „Waarom wel een boycot op olie en gas uit Rusland, maar geen boycot van het WK na de vele doden die er in Qatar gevallen zijn?”