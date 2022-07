Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: e-sigaretten ’E-sigaret middel bij uitstek om te stoppen’

— Begin met de handhaving van bestaande regels en voer geen nieuwe regels in die averechts werken, zoals een smaakjesverbod, vindt Emil ’t Hart. „Waarom? De e-sigaret (met smaakjes) kan het aantal rokers doen verminderen.”

Door Emil ’t Hart Kopieer naar clipboard

We lijken er niet in te slagen om het roken te verslaan. Onlangs werd bekend dat het aantal rokers in Nederland vorig jaar met 100 duizend mensen was gestegen naar 2,9 miljoen. Een schande. Hoe komt dat? Wij geven rokers een duidelijke keuze: u stopt of niet (en u gaat dood). Een middenweg, bijvoorbeeld verstokte rokers wijzen op minder schadelijk alternatieven zoals e-sigaretten, is voor de overheid ondenkbaar. Onze zuiderburen zijn realistischer. De Hoge Gezondheidsraad van België wil dat rokers die niet kunnen stoppen gewezen worden op de e-sigaret. Een groot verschil met Nederland dus.