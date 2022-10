En laten we maar zwijgen over andere vormen van diefstal zoals tasjes, winkeldiefstallen, zakkenrollers etc. Er wordt weinig of niets meer aan gedaan. Aangifte heeft geen zin meer wegens andere prioriteiten. En daar kan ik begrip voor opbrengen. Echter, de overheid zou eens een flinke campagne over een mentaliteitsverandering moeten starten op het gebied van:’handjes thuis’. Het loopt de spuigaten uit... Er zijn allerlei acties op vele gebieden van de overheid. Geld genoeg dus. Dit lijkt me een prioriteit die boven aan een wensenlijstje behoort te staan.

Bert de Jong, Leersum