Brief 1 ’Niet met bril van heden naar verleden kijken’

Ook nu wordt met de bril van heden gekeken naar het verleden. Door de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17-8-1945, volledig en zonder voorbehoud, heeft premier Rutte in een wezen verklaard dat de inzet van militairen in de periode 1945-1949 onrechtmatig was.

Want als Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk was, dan is Nederland in 1945 een soevereine staat binnengevallen.

Premier “sorry” Rutte heeft hier niet goed over nagedacht en heeft alle militairen, die in 1945-1949 gevochten hebben en ook degenen die gesneuveld zijn, ernstig geschoffeerd.

C. de Geus, Den Helder

