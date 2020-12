Brief 1: ’Stuur gewoon meer agenten de straat op’

Afgezien van het feit of politiemensen wel in een probleemwijk willen wonen (ik denk de meesten niet) gaat zij voorbij aan het feit dat politiemensen al in een glazen huis wonen. Immers iedereen in de buurt weet dit en verwacht van hen een voorbeeldfunctie, al zijn het ook maar mensen zoals u en ik.

Door politiemensen te huisvesten in een probleemwijk wordt hun gezin extra belast met sores waar zij niets mee te maken willen hebben. Juist in grote steden is het beter om als politieman of vrouw anoniem te blijven en elders dan waar zij werken rustig te kunnen wonen.

De oplossing zou kunnen zijn om het politiemanagement sterk af te schalen, waardoor meer agenten de straat op kunnen gaan. Sinds de laatste twee reorganisaties zijn er vele leidinggevende functies bijgekomen ten koste van surveillance en recherche.

Rob Tamerius, Numansdorp

