Brief 2: ’Veel onvrede onder de bevolking’

Er is de laatste jaren veel misgegaan in dit land! De politiek heeft er op veel fronten een zooitje van gemaakt! Wie zijn oor te luisteren legt constateert dat er veel onvrede onder de bevolking leeft! Dat ongenoegen zal er bij de zwijgende meerderheid hoe dan ook een keer uitkomen! D66 en Groen Links proberen die geest opzichtig in de fles te houden door met name PVV uit te sluiten voor samenwerking! Op die manier worden meer dan een miljoen kiezers ‘kaltgestellt’, gestigmatiseerd en gediscrimineerd! Het groeiende PVV electoraat is een gevolg van toenemende aversie tegen de huidige politieke elite die vanuit Den Haag de dienst uitmaakt!

Johan ter Elst, Boelenslaan

