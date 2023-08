’Afgelopen april veel sneeuw in Alpen’

Groen, groener, groenst; volgens deskundigen het sombere scenario voor de Alpen.

Voor skiërs wordt het steeds moeilijker om nog maar ergens een streep sneeuw te vinden.

Het is allemaal angstpraat. De sneeuwval is de laatste jaren grillig maar valt zeker.

Afgelopen seizoen was het hele seizoen inderdaad matig, maar eind april viel er in de Alpen toch maar even weer ruim een meter. Dat zijn we allemaal weer vergeten.

Marcel Brouwer, Culemborg