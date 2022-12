’DNB instrument van de politiek’

De kerntaak van de DNB was toch altijd de bewaking van de waarde van de munt en beleid tegen (hyper) inflatie ? Wil ze nu ook over de portemonnee van de ondernemers beschikken? Waarom geen aandacht voor de enorme collectieve last die als een molensteen om de nek van werkenden hangt. Frappant is dat de helft van de loonstijging, en wel zeer progressief, direct weer naar de schatkist vloeit. De DNB doet kennelijk niets meer aan monetair beleid waarvoor ze is opgericht, zij is gewoon een instrument geworden van de politiek, en laten we daar eerlijk over zijn.

Henk C. Ippel, Doorn