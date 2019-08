Uitslag Stelling: Pas op de plaats met groei

Het groen dat we hier hebben, is al niet veel, stellen veel respondenten: „Ons landje is te klein geworden voor verdere bebouwing en infrastructuur, stop daar mee!”

„Kijk naar wat er in het westen van het land gebeurt”, schrijft iemand. „Het boerenland wordt volgebouwd met nieuwbouwwijken, langs de snelwegen ploppen de bedrijfspanden als paddenstoelen uit de grond. Allemaal ten koste van waardevol groen. Economische groei is mooi, maar even een pas op de plaats is ook goed. We moeten tevreden zijn met wat we hebben.”

Bedrijfsleven, bouw en boerensector luiden niettemin de noodklok. ’De BV Nederland komt piepend tot stilstand’, klinkt het. „Niet groeien is stilstaan, slecht voor de economie.”

Strenge milieuregels verbieden dat er wordt doorgebouwd. De Raad van State heeft tientallen projecten voor woningen, bedrijventerreinen en zelfs dijkverzwaring stopgezet. Dit ’stikstofbesluit’ is onterecht, stellen stemmers (47%). De andere helft (46%) vindt dat we wel degelijk moeten oppassen met al die bedrijvigheid. „Geen groen, geen leven, dat is te laat ingezien en nu is het even slikken...”

Ons land lijkt zich in de nesten te hebben gewerkt met het aanwijzen van ruim 150 zogeheten Natura 2000-gebieden, waar biodiversiteit en bijzondere flora en fauna de voorrang krijgen. Deze ’lappendeken’ van kwetsbaar groen - leefgebied van bijzondere flora en fauna - zet ontwikkelingen stop en strooit zand in de economische motor. „Stop met dat overdreven milieugedoe”, vindt iemand. „Tegenwoordig kan niks meer. Slaat totaal door. Jongeren zitten zonder huizen, boeren daar eten wij van, dan kies ik niet voor de verdwaalde kikker op het braamstruikse binnenpad.”

Toch zijn bijna alle deelnemers (93%) het erover eens dat natuur- en groenbehoud belangrijk is. „Al wat we weghalen of opofferen, zijn we voor altijd kwijt. Over tien jaar hebben we er spijt van”, benadrukt een deelnemer. „De laatste jaren is er al heel veel groen verloren gegaan door al die Vinex-wijken. Minder platteland, minder weidevogels, minder bijen, minder andere insecten. Je kunt niet alles volbouwen.”

„Haal al dat beton uit je woonomgeving. Haal straattegels uit je tuin. Plant bloemen, bomen, daar gaat het toch om?” draagt iemand aan. „Nederland is sowieso al een aangeharkt park. In twee eeuwen is ons land gegroeid van 2 naar 17 miljoen inwoners en dan klagen. Richt je op grote beschermde gebieden die geen beletsel vormen voor de economie. Alleen delen van de Veluwe en het waddengebied zijn nog natuur.”

Sommigen zijn somber gestemd: „Nederland zal één grote, dichtbebouwde stad worden, afgewisseld met industrieterreinen en kantoren, velden met zonnepanelen en windmolens...” Anderen denken dat het zo’n vaart niet loopt. „Daar zorgen die milieudrammers wel voor”, stelt iemand. „We moeten naar groen én groei,” klinkt het vaak. ,,Dat kan tegelijkertijd, alleen die lawine aan wetten verstoren de goede aanpak.” En die aanpak is nodig, want: „Groen kun je niet eten.” Maar ook: ,,Zonder natuur zijn we arm, hoe rijk we onszelf ook achten!”