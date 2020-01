Maar alvorens ik de voordeur kon bereiken werd ik geraakt door een verdwaalde vuurpijl en dat resulteerde in een flinke brandblaar op mijn been. Geschrokken droop ik af in de veronderstelling dat niemand dit had waargenomen. De volgende ochtend vond ik een bos bloemen met op het bijgesloten kaartje de tekst: ’Sorry’ aan de deurklink. Dit anonieme gebaar vind ik top.

Marianne Steenbergen