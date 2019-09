Uitslag Stelling: ’Zaak Wilders een beerput’

De verontwaardiging onder de respondenten is groot nu uit documenten is gebleken dat topambtenaren van het ministerie van Justitie zich hebben bemoeid met de vervolging van Wilders. „Een schande voor de Nederlandse rechtspraak. Deze moet onafhankelijk zijn en zich niet laten leiden door linkse ambtenaren”, reageert iemand.

Ook veel stellingdeelnemers die aangeven geen fan van Wilders te zijn, hebben geen goed woord over voor de gang van zaken. „Het is één grote farce. Ik vraag me af of iemand anders om deze uitspraak ook vervolgd zou worden.”

Ruim 90 procent vindt het onterecht dat Wilders een strafzaak aan zijn broek kreeg vanwege zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. „De man heeft een mening en je bent in dit land vrij om die te uiten, ook al deelt niet iedereen (ook ik niet) die mening”, verklaart iemand.

Een ander: „De zaak is totaal uit de hand gelopen. Had hem een berisping gegeven en klaar. Wat een geld- en tijdverspilling! Er is Wilders gewoon een loer gedraaid. Hij was in opkomst en men heeft op deze manier willen proberen om hem een kopje kleiner te maken”.

De overgrote meerderheid denkt dat er politieke motieven waren om Wilders te vervolgen. „Natuurlijk is dit een politiek proces”, schrijft iemand. „Kijk naar door de overheid gefaciliteerde, uitzonderlijke wijze om aangifte te doen, met voorbedrukte aangifteformulieren, extra openstelling politiebureaus...”

De respondenten vinden het zeer kwalijk dat ambtenaren van toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten blijken te hebben aangedrongen op een harde aanpak van Wilders. Zij vinden dat de betrokken personen aan de tand gevoeld moeten worden, en alsnog bestraft. Zo ook Opstelten zelf, hoewel er (vooralsnog) geen aanwijzingen zijn dat hij bemoeienis heeft gehad met de zaak. Maar dat wil er bij de meesten niet in.

Twee op de drie vinden het ook bedenkelijk dat de huidige minister van Justitie Grapperhaus zich op de vlakte houdt. „Ook hij blijft schimmig in deze kwestie en voedt zodoende de speculaties.” Sommigen denken dat de kop van Grapperhaus zal rollen ’over de doorgeschoven doofpot’.

Bijna driekwart van de respondenten vindt dat er een parlementaire enquête moet komen. „De onderste steen moet boven. En dan een grote bezem halen door het ministerie van Justitie. Het heeft voor veel Nederlanders het vertrouwen in het OM en de democratie ernstig geschaad.” Anderen vinden zo’n enquête zonde van het geld want, zegt iemand, „de mensen die dan gehoord gaan worden hebben allemaal een slecht geheugen of liegen”.

Een kleine minderheid vindt dat het proces afgemaakt moet worden. „Er moet duidelijkheid komen dat Wilders niet zomaar alles ongestraft kan roepen onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dit was gewoon opruiing.”

Een ander stelt: „De rechtszaak moet worden voortgezet, waarbij de enig denkbare uitkomst in een rechtstaat zou zijn dat de rechters zelf in hun uitspraak vaststellen dat de inmenging van de politiek onacceptabel is.”