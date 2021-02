’Weinig fiducie in klimaatplannen’

Net als met de emissiehandel en de (nog) vrijwillige individuele CO2-compensatie (vliegreizen) betreft het een dubieuze, mistige en fraudegevoelige handel met CO-2 rechten.

We creëren een papieren klimaatwerkelijkheid en ondertussen vernietigen (eerlijker woord dan ontsieren) grote buitenlandse bedrijven ons (beperkte) landschap en kust met zonne- en windmolenparken voor eigen doeleinden.

De energietransitie kun je eenvoudigweg niet overlaten aan marktwerking. Ook politici (onder wie Timmermans) overtuigen tot dusver niet; te veel plannen zijn speculatief en te weinig is concreet en realistisch.

Ik ben zeker voor een beter klimaat met bijbehorende maatregelen, maar ik verwacht van politici dat ze zich niet alleen laten leiden door haast of economische belangen, maar ook kijken naar wat verantwoord is voor een klein overbevolkt land als Nederland. Politici moeten het volk meenemen in hun overwegingen. Ons vertrouwen is nu erg gering.

Johan Sijtsema, Rosmalen