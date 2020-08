’Indonesiërs zijn welkom’

Geboren en opgegroeid in voormalig Nederlands-Indië, weet ik dat ook de gewone bevolking van dat prachtige land heeft geleden onder de Japanse bezetting. Ook zij werden gedwongen zware arbeid voor de Jappen te verrichten. Ook zij stierven in gevangenschap. Zij waren toen trouw aan Nederland. Voor mij zijn ze welkom.

Dat na de oorlog niet alles ging zoals het had moeten gaan, is voor het grootste deel te wijten aan de kortzichtigheid van de toenmalige politiek. Soekarno een opstandeling? Wat was Willem van Oranje dan? Het is gewoon verkeerd aangepakt (met de kennis van nu). Nodig de Indonesiërs uit bij de Indië-herdenking. Nederland is mijn vaderland maar Indonesië mijn moederland.

J. Prins, Sliedrecht