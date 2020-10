’Opschalen van de zorg is de oplossing’

Het lijkt erop dat de corona in ons land niet met strenge maatregelen uitgebannen kan worden. Teveel mensen willen ze niet, of volgen ze niet, of denken dat het wel los zal lopen of wat dan ook.

Misschien ligt de oplossing dan toch bij het opschalen van de zorg. Stop daar onze miljarden in. Open speciale coronaziekenhuizen zodat in andere ziekenhuizen de zorg door kan gaan. Leid in sneltreinvaart mensen op. Maak gebruik van artsen en personeel uit het buitenland.

Ik hoorde Maurice de Hond spreken over personeel uit Cuba. Cuba helpt al decennialang andere landen met medische zorg indien gevraagd. Ja, dat is ingewikkeld maar ik ben met hem eens dat een lock-down met alle schade minstens zo ingewikkeld is.

A. Vanger, Zutphen