De Kwestie: ’Die EU-miljarden zien we nooit meer terug’

Van de €750 miljard die de Europese landen in het zogenaamde herstelfonds stoppen, wordt zo’n €360 miljoen als lening aan lidstaten beschikbaar gesteld. Dat geld moet dus worden terugbetaald. Premier Rutte moest met deze constructie uiteindelijk genoegen nemen, maar daarmee won de minister-president weinig zieltjes onder de reageerders.

Pieterzeeuw: „De deal van Rutte: gratis geld naar het zuiden en dat is belasting van Nederlandse burgers.” Hij ziet ook dat we langzaam worden opgenomen in een federatie: „De EU kabbelt gewoon voort naar een integrale unie zonder naties.”

"Lening of gift, maakt eigenlijk geen zak uit"

Waar Nederland tijdens de onderhandelingen nog hamerde op strenge voorwaarden die moeten worden gesteld aan het vertrekken van geld aan (vooral zuidelijke) lidstaten, ziet DRiCK1963 daar weinig van terechtkomen: „Italië veegt met die extra voorwaarden haar gat af, want als Italië omvalt, is dat het einde van de EU en de euro. En dat laten ze in Brussel nooit gebeuren.” Ernst4tg zegt dan ook: „Lening of gift, maakt eigenlijk geen zak uit. Leningen zullen ze ook niet terugbetalen.”

Han ten Broeke mag dan hebben voorgerekend dat de deal Nederlanders ongeveer vier tientjes per jaar kost - en dat dat zijns inziens alleszins redelijk is voor het behoud van de interne markt - maar dat zien de reageerders toch anders. Om te beginnen is Ten Broeke natuurlijk een VVD’er en daar moet je dat niet aan vragen, zegt RO-NV: „Een VVD’er vragen of Rutte het goed heeft gedaan? Wat denken jullie nu, dat hij Rutte afvalt? Natuurlijk niet!”

En vier tientjes is niet redelijk voor veel Nederlanders, zegt Ghost hunter: „Vier tientjes per Nederlander; klinkt leuk als je aan het eind van de maand nog geld over hebt. Maar voor de mensen die aan het eind van hun geld nog dagen overhouden, is het desastreus.”

Berexstone vindt het bovendien slecht besteed geld: „Voor ’vier tientjes’ zou ik een goede fles Barolo kopen of vier flessen Chianti Classico of twee flessen van het Toscaanse wijnkasteel van EU-eurocraat annex miljonair Guy Verhofstadt!”

Opbrengsten

Een enkeling vindt wel dat de premier het goed heeft gedaan. P_Jansen bijvoorbeeld: „De deal van Rutte kost geld, ja. Maar niet gekeken wordt naar de opbrengsten. Als je dat allemaal meeneemt, is het een deal die Nederland per saldo niets kost. Reken zelf maar eens uit; dan doe je ook wat nuttigs, in plaats van als kleine jochies alleen maar domme kritiek te leveren.”

Ook Edwin V_ is blij met het akkoord: „Wat Rutte bereikt heeft is een prima deal. Voor Nederland de komende zeven jaar uitsluitend nog stabiele of lagere afdracht aan Brussel, de komende zeven jaar korting op die afdracht, meer leningen en minder subsidies aan de te steunen landen, betere controle op waar landen het aan uitgeven en de EU-bijdrage aan Hongarije wordt flink gekort omdat men daar lak heeft aan EU-regels. En tenslotte de EU-invoerrechten die Nederland heft namens de EU, daarvan mag Nederland de komende zeven jaar 20% houden. Van een transferunie is bij lange na nog geen sprake, sterker nog, dat druist zelfs in tegen bepalingen uit het Verdrag van Maastricht (1993). En voor degenen die terugverlangen naar vroeger, dus een Nexit, deze dienen zich wel te realiseren dat een Nederland na een Nexit een veel duurder land wordt, terwijl inkomens gelijk blijven.”

Nou, daar geloven anderen helemaal niets van. Jacobus-roest schetst een ander scenario: „Dit is de meest slechte deal ooit. Het resultaat is boterzacht. De noodrem is een complete aanfluiting, niet een land zal zich daar aan houden. Italië spekt de maffia, Frankrijks vakbonden bepalen alles. Niet naar hun zin? Land plat. Spanje en Portugal idem. En in Polen en Hongarije wordt de rechtsstaat uitgehold.”

"Het is gewoon een ordinaire schuldenunie"

Slowakije

Kabouter_prikkeprak heeft zijn eigen rekensommetje gemaakt: „Wanneer Slowakije, een land met 28 corona-doden, €353.571.429 per dode krijgt, dan weet je dat het niet over corona gaat, maar over verdere nivellering binnen de EU en vooral over het creëren van onderlinge financiële afhankelijkheid. Oftewel: nooit meer eruit kunnen stappen.”

Dat klopt, denkt Rene78: „Het is gewoon een ordinaire schuldenunie. Niemand in Europa gaat er prat op Europeaan te zijn als dit de basis is voor de ’Unie’. Dan is het gewoon een niet-legitieme superstaat die niets anders betekent dan een terugkeer naar het Ancien Régime. Dan kun je beter de toko sluiten want daar is het slecht mee afgelopen.”

Stork A_ signaleert dat Italië misschien wel een enorme staatsschuld heeft, maar dat de Italianen (gemiddeld) bepaald niet armlastig mogen worden genoemd: „Italië heeft amper private/hypothecaire schulden, daarnaast hebben veel Italianen geld van hun rekening gehaald, omgezet naar cash en in kluisjes opgeslagen.”

Lucasvandergeest zou het niet erg hebben gevonden als de EU-leiders er niet uit waren gekomen. „De beste deal was geweest: géén deal. De regering vertegenwoordigt de Nederlandse belastingbetaler en is verantwoordelijk voor de Nederlanders, niet voor Italianen of Spanjaarden of Hongaren. En dan kun je niet miljarden weg laten vloeien, terwijl de pensioenen van de mensen steeds onzekerder worden.”

Nou ja, zegt Peer2083: „Een slechte deal uiteraard, maar Rutte had geen keus want de EU opblazen was geen optie.”

Ronald Plasterk kreeg voor zijn column van vrijdag veel bijval, van onder meer Rob_angermann: „Van de week stond in De Telegraaf ’Elk land had tegen EU akkoord moeten zijn’, door Ronald Plasterk. Deze man durft pas te verwoorden waar het echt om draait. Goed opiniestuk.”

Rendement

Na alle plussen en minnen lijken de minnen het te winnen. Nog twee reacties dan.

Awkut Hèpap: „De deal bevat een paar budgetkortingen die ik niet toejuich, maar ik kan ermee leven. Het rendement op die investering van vier tientjes per Nederlander per jaar is minstens 10% per jaar. Daarmee is het ook voor Nederland een keigoede deal, behalve voor diegenen die gehoopt hadden dat Rutte zijn herverkiezing in gevaar zou brengen.”

Dus met vier tientjes per persoon redden we de EU? Nou, zegt PeBra: „Vier tientjes per Nederlander. Dat zijn vijf tientjes te veel.”