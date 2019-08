Handhaven gebeurt gewoon niet

„Op uw website Telegraaf.nl betoogt een lezer dat we beter kunnen beginnen met het handhaven van de verkeersregels voor fietsers en andere roekeloze weggebruikers, dan nieuwe regels te bedenken. Dan wordt het verkeer vanzelf veiliger, zegt de briefschrijver.

Waarom trappen we iedere keer een open deur in? Iedereen in Nederland weet toch dat er niet wordt gehandhaafd? Als er iemand een keer tegen een bekeuring aanloopt, is dat vooral toevallig.

De Opiumwet? Wordt niet gehandhaafd. De wegenverkeerswetgeving? Wordt niet gehandhaafd. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)? Wordt niet gehandhaafd. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar als er iets moet worden afgekocht of geschikt na een misdrijf of een overtreding door een multinational of andere rijken, dan is het openbaar ministerie er als de kippen bij om weer een paar miljoen euro te kunnen innen. Op die manier wordt de schatkist aangevuld en wordt alles mooi intern en netjes administratief geregeld. Er komt op die manier geen diender - die er toch al bijna niet meer is - meer aan te pas.

Zo blijft het dweilen met de kraan open.”

Rob v.d. Broek,

Amstelveen