’Corona is geen griepje’

Jeroen van Merwijk (65) was een buitengewoon divers en dwars talent

Cabaretier, liedtekstschrijver en kunstenaar Jeroen van Merwijk is woensdagochtend op 65-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk, waar hij zich de laatste maanden had teruggetrokken sinds er begin vorig jaar ongeneeslijke darmkanker bij hem was vastgesteld.