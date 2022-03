Ik kreeg in de garage geen kaartje. Ik zet de app van Parkmobile aan en kocht per abuis een dagkaart. Ik had niet in de gaten dat we ons in het centrum van Alkmaar bevonden. Zo kwam 2,5 uur parkeren op 23,55 euro. Roland van Parkeerbeheer kon er de humor wel van inzien en onder mijn belofte terug te komen naar Alkmaar scholden ze ons de dagkaart kwijt. Dank!

Herman Meijer