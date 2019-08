’Miljardeninjectie geen goed idee’

In plaats van een miljardeninjectie kan het kabinet beter de btw-verhogingen terugdraaien. En klaar is Kees. Meer verwachten we niet. Geen ingewikkelde rekenrentes, mitsen en/of maren. Gewoon de btw- verhoging terugdraaien.

Op Prinsjesdag twee regels of een A4-tje in het koffertje stoppen. Hoeft Willem-Alexander er ook niet zo’n drama van te maken. Feitelijk hoeven ze ook niet te komen. Publicatie in de krant en probleem opgelost. Scheelt ook in de kosten van die optocht met paarden.

Waar ze nu mee bezig zijn is het volgende kabinet met een probleem op te zadelen. Het volgende kabinet mag dan de puinhoop van de afgelopen drie kabinetten Rutte opruimen.

Mieke de Vries