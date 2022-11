Stelling: Bereikbaarheid per ov moet beter

Vooral in wijken buiten de steden is de beschikbaarheid van openbaar vervoer verder afgenomen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw onderzoek. De auto nemen is nog steeds de snelste manier om te reizen. Moet hier verandering in komen?