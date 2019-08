’VW uit de bocht’

Op de autoshow IAA in Frankfurt presenteert Volkswagen de milieuvriendelijke, volledig elektrisch aangedreven ID.3, die elektrisch rijden voor een groot publiek toegankelijk moet maken. Tegelijkertijd lanceert het merk zijn nieuwe slankere, ’New Volkswagen’-logo. Wereldwijd moeten daarom bij de 10.000 garages en dealervestigingen in totaal zo’n 70.000 logo’s worden vervangen. Nou, meneer VW, dat is níet goed voor het milieu...

Hans Kastelein