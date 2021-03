’Tijd voor politieke verandering’

Als ik de toekomstvisie van de VVD lees, dan vrees ik dat er weinig of niets zal veranderen in een nieuwe coalitie met het CDA, D66 en/of CU. En dat daarmee het huidige beleid wordt voortgezet, waaronder een streven naar een verenigd Europa. Daar is D66 een groot voorstander van en daardoor zal Nederland worden gedicteerd door de beslissingen van met name Frankrijk en Duitsland, evenals het handhaven van de klimaatdoelstellingen met als gevolg, hoge kosten voor de huizenbezitters door deze gasloos te maken en warmtepompen te verplichten.

Verder verneem ik niks over het asielbeleid dat volkomen uit de hand is gelopen en de blunders die gemaakt zijn m.b.t. het CO2-beleid, waardoor minder wegen- en huizenbouw mogelijk zijn, evenals de belabberde afwikkeling van de vergoeding van de aardbevingsschade in Groningen. Verder ben ik tegen het volproppen van Nederland met windmolens en zonnepaneelparken, terwijl er in de wereld gas in overvloed aanwezig is.

Ook de corona-aanpak en het vaccinatiebeleid krijgt een onvoldoende door dit in Europees verband aan te pakken. Deze tekortkomingen van de huidige coalitie geven aan dat het tijd is voor verandering.

Rob Tamerius