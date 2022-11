Uitslag Stelling: ’Staartdeling weer terug’

Een oplossing zou zijn meesters en juffen in spe strenger te toetsen op taal- en rekenvaardigheden, denkt de Onderwijsraad.

Bijna alle stemmers vinden het zorgwekkend dat kinderen steeds minder goed leren rekenen, schrijven en lezen. Een docent verpleegkunde op het MBO schetst: ,,Studenten kunnen geen breuken en percentages uitrekenen zonder hulp van een rekenmachine. Dat zijn vaardigheden die je op de basisschool moet leren en niet pas als je 18 bent en een vakopleiding volgt waarbij dit belangrijk is.” En een juf uit het basisonderwijs schrijft: ,,Het huidige probleem heeft te maken met dat er te veel onderwerpen op school behandeld moeten worden. Dat komt allemaal op ons bordje terecht. Tel daarbij op: veeleisende ouders en inspectie, grote groepen en weinig extra handen.”

Het gros van de deelnemers vindt dat het onderwijs terug moet naar ouderwetse methoden zoals staartdelingen maken om leerlingen bij te spijkeren. Een respondent: ,,Rekenmethoden zijn veel te complex, ga terug naar de methoden van vroeger. Voor leerlingen moet alles altijd maar leuk, leuk, leuk zijn, maar daar leer je niks mee.” Een ander vult aan: ,,Het zijn simpele regels, die iedereen kan aanleren. Maar je moet er wel een beetje moeite voor doen.”

Er zijn dan ook maar weinigen die vinden dat er overmatig veel aandacht wordt besteed op scholen aan rekenen en taal, terwijl je alles kunt opzoeken op internet. Een reactie: ,,Hoe kun je iets opzoeken op internet als je niet taalvaardig bent?” Iemand anders: ,,Als je iets op internet wilt opzoeken, moet je wel kunnen lezen.”

De meesten vinden dat de vakken rekenen en taal ook best ‘leuker’ gemaakt kunnen worden. Maar een criticus stelt: ,,Hoezo moet dit leuker zijn, je moet er iets van leren.” Twee derde van de deelnemers vindt het daarbij een goed idee om deze rekenen en lezen te laten terugkomen in alle andere vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Een respondent herinnert zich: ,,Toen ik op de HBS zat, kreeg je gewoon puntenaftrek als je taalfouten maakte in een proefwerk geschiedenis.”

Er is een groot lerarentekort, alle zeilen moeten worden bijgezet om genoeg mensen voor de klas te krijgen, zo vindt een overgrote meerderheid. Een deelnemer: ,,Als het niveau van het basisonderwijs omhoog gaat, dan wordt het vanzelf aantrekkelijker voor mensen om erin te werken.” Een ander meent: ,,De leraar en niet wat de leerling wil, moet centraal staan in de klas. Respect begint op school.” Nog een opmerking: ,,Als het beroep aantrekkelijker moet worden, breng de werkdruk buiten de lesuren omlaag.”

Desondanks vinden de meesten het goed om nieuwe leraren vaker te laten toetsen op taal- en rekenvaardigheid. Een iets minder groot percentage, maar toch nog steeds een meerderheid, denkt dat door vaker toetsen leraren beter worden. Eén van hen merkt op: ,,Laten we leraren niet meer toetsen, maar laten we kijken hoe ze beter kunnen worden door bijvoorbeeld te kijken naar andere landen waar het onderwijs wel op orde is, zoals Scandinavië.”