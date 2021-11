Kabinet vreest coronatoorn zwijgende meerderheid

Premium Columns

De vorsten van het Veiligheidsberaad

Het was diep in de woensdagavond toen minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan de beurt was om vragen te beantwoorden in het coronadebat. De bewindsman moest uitleg geven over het handhaven van de coronapas, die in sommige gemeenten een farce bleek en de opleving van het virus mede lijkt te hebben v...