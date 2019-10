Tbs-systeem toe aan grote schoonmaak

Het rommelt al een tijd in tbs-land. Veel tbs-klinieken hebben hun zaakjes totaal niet op orde. Eigenlijk schort het aan alles. De beveiliging deugt niet, het personeel is onervaren, er is onderbezetting, patiënten maken de dienst uit en er heerst in veel inrichtingen een angstcultuur, waardoor medewerkers niet openlijk aan de bel durven trekken. Mijn collega Mick van Wely schreef afgelopen weken een serie onthullende artikelen, waaruit je op zijn minst kunt concluderen dat de effectiviteit van tbs-maatregelen ernstig onder druk staat. Door de voortdurende reeks blunders, inschattingsfouten en een uiterst gebrekkige communicatie brokkelt het draagvlak voor het tbs-systeem af.