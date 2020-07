’Plastictaks eerste van vele EU-heffingen’

De inkt van het akkoord tijdens de afgelopen EU-top is nauwelijks droog, maar de eerste afspraak moet blijkbaar direct geëffectueerd worden. Een Europese plastictaks, omdat deze belasting het minst omstreden is. Alsof we niks anders aan ons hoofd hebben.

Op 1 januari moet deze taks ingaan, maar de eerste landen in Oost-Europa liggen al dwars en willen een korting op de heffing. Maar de belangrijkste constatering is natuurlijk dat er een EU-taks komt. Het eerste schaap is over de dam en de weg ligt nu open voor nog veel meer Europese heffingen die wij als zogenaamd rijk land vol voor de kiezen krijgen.

Gezamenlijke leningen en nu dus ook Europese belastingheffingen waarvan we nu al weten dat de arme lidstaten worden ontzien en wij volop de sjaak zijn. We zitten er ondertussen zo diep in dat een Nexit steeds meer uit het zicht raakt.

Jan Pronk, Beverwijk.