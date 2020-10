Brief 3 ’Mondkapjes op in klaslokaal’

Ramen en deuren open als ’coronaventilatie’. Wetenschap is, dat horizontale ventilatie vele malen slechter is als verticale ventilatie. Het microbiologische KVE-getal bij horizontale ventilatie is een veelvoud als bij verticale luchtcirculatie. Besmette vuile lucht moet op leefniveau niet horizontaal van gezicht naar gezicht worden verplaatst.

Niet de toevoerlucht maar mensen vormen de besmettingsbron. Zeker bij meerdere asymptomatisch besmette jongeren. Iedereen mondkapjes op geeft direct al wel enige dubbele “zekerheid “.

Grote dure centrale luchtfilterinstallaties zijn weinig zinvol. Gebruik per ruimte een of meerdere kleine plafondluchtreinigingsunits met recirculatie (model plafond-airco).

H. Steehouwer,

Middelburg

