’Taiwan mag vrezen voor toekomst’

Niemand heeft enig idee hoe dit uiteindelijk gaat aflopen. De acties van Poetin zijn vooralsnog onvoorspelbaar. De NAVO wordt inmiddels in opperste staat van verdediging gebracht. Ondertussen kijkt ook China nauwlettend toe naar het verloop van de desperate acties van Poetin. China immers bevindt zich in een zelfde situatie met Taiwan, dat als een afvallige provincie van China wordt beschouwd. Taiwan moet weer onder Chinees beheer terug keren en China is bereid om daar alle middelen voor in te zetten.

China gaat dan ook ’wijze’ lessen trekken uit het verloop van de Russische invasie. Nu de Olympische Winterspelen in China voorbij zijn en de internationale pers is vertrokken zal de Chinese leider Xi Jinping zijn aandacht weer volledig op Taiwan gaan richten. Taiwan moét terug 'in het -Chinese- hok'. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Taiwan mag terecht vrezen voor zijn onafhankelijke toekomst.

Jan Muijs, Tilburg