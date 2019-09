’Ze hebben lak aan onze regels’

Als de patsers dan eens worden aangehouden is het eerste woord dat er uit komt: discriminatie. Ja, en dat kunnen we dus niet hebben in ons tolerante land. De vrouw van de politieman heeft het lef om de dader op te roepen zich te melden, maar ik ben bang dat ze hier gewoon maling aan hebben. Ze hebben hun eigen ’regels’ en ’normen’. Zo doen ze het en wij moeten ons aanpassen. Ik ben hier zo klaar mee!

Bea Pugliese, Hoofddorp