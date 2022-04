Bief 3 ’Inbeslagname jachten ondoordacht’

Veel inspanning wordt verricht om achter de eigenaar te komen van de jachten en huizen hetgeen niet zo eenvoudig is, maar wat het vervolgtraject betreft is nog heel weinig bekend want verbeurd verklaren en de gelden aanwenden voor andere doelen is niet mogelijk binnen de huidige wetgeving. Naar mijn mening is er nog niet voldoende nagedacht over het vervolg.

Peter Borst, Beverwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: