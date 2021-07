’Energieverbond met België’

Zij willen de kerncentrales sluiten en gascentrales gaan bouwen om zo aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar wat doen wij? Wij sluiten gascentrales en zoeken naar alternatieven waar kernenergie een taboe is omdat het bouwen van een centrale te duur zou zijn en ook te lang zal duren. Maar we zitten toch in de EU? Dus waarom trekken we niet onze gasleidingen door naar België en exporteren de Belgen hun atoomstroom naar ons. Op papier hebben dan beide landen hun klimaatdoelstellingen behaald.

Nico Willemse