Uitslag Stelling: ’Stop met die betutteling’

Een aantal respondenten vraagt zich af waar de gemeente zich mee bemoeit. „Laat mensen zelf uitmaken waar ze hun biertje drinken. Als het te duur is, dan gaan ze wel naar de buren.” Iemand anders: „Laten we de verwarming in de kantoren van de gemeente Amsterdam maar een paar weken uitzetten en dan zien hoeveel we besparen”.

Ook de antwoorden op de vraag of het de stad gaat lukken de verwarming te verbieden, laten een verdeeld beeld zien. Een stemmer gelooft niet zo in een verbod: „Als het te duur wordt, dan gaan ondernemers er vanzelf wel mee stoppen”. Een andere respondent vraagt zich af: „Voor er maatregelen komen, is er eigenlijk bekend wat die apparaten aan gas verbruiken of roept iedereen maar wat?”

Slechts een derde gelooft dat er uiteindelijk een landelijk verbod gaat komen op terrasverwarming. Een respondent die voor zo’n verbod is: „Het is idioot dat je buitenlucht gaat verwarmen. Trek een jas aan en doe een sjaal om. Of ga binnen zitten”. Een ander stelt dat dit soort ’energieverspilling’ de hoge prijzen in de hand werkt.

De gemeente Amsterdam wil in 2030 van het gas af zijn. Bijna niemand van de deelnemers denkt dat dit gaat gebeuren. Een respondent: „Daar wordt bij de overheid veel te makkelijk over gedacht. Ons stroomnet is helemaal niet geschikt om het zonder gas te doen”. Het maakt overigens maar een kwart van de stemmers uit of een terras verwarmd zou worden met een heater op gas of met elektrische kachels.

De meeste deelnemers vinden het verwarmen van een terras met een gashaard niet echt kunnen vanuit milieuoogpunt. Nog meer respondenten vinden het niet oorbaar vanwege de hoge prijzen van het gas. Een stemmer vond de terrasverwarming al nooit echt kunnen. „Sommige mensen kunnen nu hun huis al niet verwarmen vanwege de gasprijzen en anderen gaan buiten energie zitten verspillen.”

De horecaprijzen stijgen razendsnel. De meeste stemmers denken dat de kosten voor het verwarmen van het terras hier een rol bij spelen. Iemand schrijft: „Ondernemers doen er alles aan om hun zaak draaiend te houden. Terrasverwarming draagt bij aan een plezieriger sfeer en klanten vinden het niet erg om een dubbeltje extra te betalen voor een kop koffie”. Een ander zegt: „Ik ga niet meer naar de horeca wegens de achterlijke prijzen, terrasverwarming of niet.”

Veel stemmers vinden dat naast terrasverwarming ook andere energieverspillers voor ondernemers verboden moeten worden. „Verplicht winkels ook de deuren van het pand te sluiten. Hang maar een bord op de deur met ’Wij zijn open’.” Een andere reactie: „Laat dat aan de ondernemers. Stop met die betutteling.”

Desondanks zijn de meeste stellingdeelnemers van mening dat een drankje drinken op een verwarmd terras wel plezierig is.

Een stemmer: „De klimaatdrammers doen er weer alles aan om de gewone man zijn pleziertjes te ontnemen.” Maar iemand anders vindt: „Waarom niet gewoon wachten met buiten zitten tot het weer zomer wordt?”