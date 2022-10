’Altijd wat met indexatie pensioenen’

Bekijk ook: Pensioenfonds worstelt met compensatie door extreme inflatie

De meeste dekkingsgraden staan inmiddels fors hoger, maar toch mogen we weer niet te optimistisch zijn. Eerst was de rekenrente te laag, terwijl de beurskoersen omhoog schoten en er miljarden winst werd behaald. Door die lage rekenrente kon er niet worden geïndexeerd, terwijl het geld in de pensioenpotten tegen de plinten klotsten. Niemand snapte dat. Nu is de rekenrente fors hoger, dus kun je nu eindelijk gaan indexeren zou je denken. Maar neen, nu zijn de beurskoersen weer te veel gedaald en is de toekomst erg onzeker. Dus moeten er extra buffers komen en het nieuwe pensioenstelsel gaat ook nog eens miljarden kosten. Het is dan ook nog maar de vraag of er nog wel ruimte over is voor hogere pensioenen, zo redeneren de fondsen. Ja, zo is er altijd wel wat.

F.J. Schubra, Arnhem