Nederlander dreigt de dupe te worden van ambitieuze klimaatplannen van kabinet

Het is daarom goed dat organisaties in de autobranche zich roeren, zoals zaterdag in deze krant, omdat ze zich zorgen maken over de mobiliteit van de burger.

Maar ook het kabinetsplan om het gasverbruik van huishoudens vanaf 800 kuub per jaar extra te belasten, dreigt vooral mensen met de laagste inkomens te raken, omdat zij vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen en dus veel gas verstoken. Ook ouderen hebben veelal geen geld om hun huis te verduurzamen om de gasrekening te verlagen.

Volgens Milieu Centraal komen volgend jaar twee miljoen huishoudens onder die norm van 800 kuub, maar zal de rest meer gaan verbruiken en dus extra belasting moeten betalen als het kabinet daar deze zomer toe besluit.

Het zijn bovendien niet alleen huurders die in oude, veelal slecht geïsoleerde huizen wonen. Vereniging Eigen Huis wijst er terecht op dat mensen met een eigen huis niet automatisch vermogend zijn. Hun geld zit in stenen en bestaat alleen op papier. Het isoleren en installeren van een (hybride) warmtepomp is ook voor hen vaak een onmogelijke investering.