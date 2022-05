’Geld voor onderwijsexperts beter besteden’

Het gaat niet goed met het onderwijs. Al jaren niet meer. Het aantal bijlesorganisaties neemt steeds meer toe. Dit bewijst, dat er iets goed mis is in onze scholen. Is het de commercie, die hier de oorzaak van is? De onderlinge strijd om de school aantrekkelijk te maken, gaat soms vrij ver. En nu blijkt, dat de grondtaak, kinderen taal en rekenen bijbrengen, niet meer het hoofddoel is geworden.

Maar nu is het toppunt bereikt: Nu gaan basisteams met onderwijsexperts scholen helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Allereerst: Waar komen deze ’experts’ dan vandaan? Hadden zij allang niet als gewone werkkrachten kunnen worden ingehuurd? Dit gaat kapitalen kosten. Geld, dat had kunnen worden besteed aan de broodnodige ventilatiesystemen, zodat in het najaar de scholen open kunnen blijven

Joke van Leeuwen, Amersfoort