Column: niet meewerken aan teloorgang jongeren

Buiten een paar sceptici, realiseren we ons zo langzamerhand wel dat ons klimaat langzaamaan achteruit hobbelt. Omdat we onze jongeren en de generaties die erna komen niet op willen zadelen met een slecht klimaat, nemen we nú vervelende maatregelen: De snelheid gaat naar een slaapverwekkende 100 kilometer per uur, de bouw wordt vertraagd en boerenbedrijven worden uitgekocht of moeten reorganiseren. Voor een partij als D66 gaan deze maatregelen nog lang niet ver genoeg. Als D66 het voor het zeggen had in ons land, dan zouden er helemaal geen auto’s meer rijden, dan zou de bouw volledig stilgelegd zijn en veeteeltbedrijven verplicht opgedoekt: alles voor die volgende generatie. Tuurlijk.