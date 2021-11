’Links zorgt voor verval Nederland’

Velen zeggen: ’Het is maar een papieren verhuizing’, maar dat is het niet. Niet vandaag of morgen maar er zal hoogwaardige werkgelegenheid in het technische cluster en juridische en financiële dienstverlening verloren gaan voor Nederland. Shell Nederland zal zich zeker twee keer bedenken richting investeringen in de energietransitie. Ga er maar vanuit dat Shell zijn onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in Energy Transition Campus in Amsterdam en de Renewables & Energy Solutions Hub in Den Haag zal schrappen.

In het VK zitten andere magistraten die anders zullen gaan oordelen over het gebied van milieu en klimaat. Milieudefensie en Greenpeace worden daar links en rechts ingehaald als het gaat over het omlaag brengen van emissies.

Wij onderschatten hier het belang van hoofdkantoren van grote bedrijven. Unilever vertrok ook in 2018. Laat dit vertrek van de twee bedrijven wel aanleiding zijn om weer te praten over het vestigingsklimaat.

ASML-attentie, de rode loper wordt al uitgerold in Zuid-Korea. Ook over AKZO en Aluminium Delfzijl wordt in directiekamers al hardop gedacht.

Ben van der Bruggen, Heemstede