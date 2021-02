Uitslag Stelling: Evenement onverantwoord

Schaatsen

Sven Kramer over Elfstedentocht: ’Allemaal wat voorbarig’

Als het aan schaatsicoon Sven Kramer had gelegen, had het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden nog even gewacht met een definitief ’nee’ tegen de Tocht der Tochten in de huidige pandemie.