’Windmolens leveren weinig op’

In 2019 is het aandeel in het totale energieverbruik van hernieuwbare energie 8,7%, zonder de vervuilende biomassa slechts 3,6%. Het aandeel van windenergie amper 1,8% met zo’n 2.400 windturbines. D66 wil 6.000 windturbines in de Noordzee plaatsen, daarmee worden we de grootste producent van windenergie binnen Europa.

Wees er maar trots op, daarmee kan niet eens het wegvallen van biomassa worden opgevangen. Terug naar de lagere school voor rekenles.

Niek Gahrmann

Zoetermeer