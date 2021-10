’Terug naar de E.G.K.S.’

Zoiets zouden we nu ook moeten hebben maar dan voor gas en huisvesting zodat deze eerste levensbehoeften voor iedereen beschikbaar zouden kunnen zijn. Hiermee zou men de Europese burger blij kunnen maken. Deze zouden dan ook hun waardering uitspreken naar bestuurders in Brussel. Zoals het nu gaat zal men geen blije gezichten zien. Laat landen hun eigen identiteit behouden en regel alleen de broodnodige zaken zou ik zeggen. En denk goed na over de sancties die Europa tegen Rusland heeft afgekondigd.

Pierre Verhees, Meijel