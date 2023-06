Joran van der Sloot wacht hels onthaal

Toen ik in juni 2010 voor het eerst Joran van der Sloot ontmoette, vermoedde ik niet dat de toen 22-jarige Nederlander de jaren erna nog heel regelmatig mijn journalistieke pad zou kruisen. Het bezoek dertien jaar geleden vond plaats onder – laat ik het voorzichtig opschrijven – bijzondere omstandigheden. Joran van der Sloot verbleef op een speciale vleugel van de beruchte Castro-gevangenis in de Peruaanse hoofdstad Lima. In een smalle donkere gang ’bewoonde’ Van der Sloot de middelste van drie eenmanscellen.