Brief 2 ’Bestuurders zijn weg kwijt’

De meest efficiënte en innovatieve sector ter wereld, met de minste uitstoot per hectare. Het stikstofprobleem bestaat niet en het is een door Nederland gecreëerd probleem. Lees daarvoor het boek ’De Stikstoffuik’ van Arnoud Jaspers. Verbaas u en val van de ene verbazing in de andere als u dit boek leest.

En luister naar Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen in ’college Boer’. Onze bestuurders papegaaien elkaar na, en zijn volledig de weg kwijt, en zijn bereid onze meest innovatieve sector voor wensnatuur op te geven. Het is nog niet te laat om het desastreuze beleid te keren.

Herman Koster, ’s-Heerenberg

